Corinthians encaminha transferência de Clayson para o Bahia

Com um acordo prestes a ser finalizado, o Corinthians encaminhou a transferência do jogador Clayson para o Bahia. No time a ser transferido, Clayson chega como uma das peças de reposição para saídas do elenco do time de Salvador, como Artur, por exemplo, que foi para o Palmeiras.

O atacante não faz parte dos planos de Tiago Nunes, que já havia dado sinais disso no início do mês, quando o Alvinegro tentou contratar Luan, do Grêmio. Na ocasião, a equipe gaúcha descartou a troca.

Antes mesmo da mudança de treinador, o Corinthians já pensava em usar Clayson como moeda de troca. Seu nome esteve envolvido em uma possível transação com outro Luan, do Atlético-MG.

Agora, se concretizar a venda, o time do Parque São Jorge espera diminuir o déficit de 2019. Por conta disso e para acelerar o planejamento de ambas as equipes, o ‘negócio’ pode ser fechado ainda antes da virada do ano.

