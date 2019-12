Comissão do recesso parlamentar da Câmara só tem novatos

Definida antes do término do calendário parlamentar de 2019, a Comissão Representativa para o Recesso da Câmara Municipal de Campo Grande será composta novamente por cinco nomes. E, de todos os escolhidos, predominância total dos que estrearam na vida pública nessa legislatura. Com exceção apenas de Valdir Gomes, que retornou à Casa de Leis em 2017, para um segundo mandato. Nesse período, as atividades de gabinete seguem na ativa de 23 dezembro de 2019 a 02 de fevereiro de 2020.

A Comissão é composta pelos vereadores João César Mattogrosso, William Maksoud, Valdir Gomes, Veterinário Francisco e Odilon de Oliveira.

A partir de segunda-feira (23), os parlamentares entram em recesso parlamentar, suspendendo apenas as atividades em plenário (sessões ordinárias, audiências e solenidades). Os gabinetes e setores administrativos da Casa de Leis, por outro lado, funcionarão normalmente, com atendimento ao público das 7h às 13 horas.

As atividades parlamentares em Plenário retornam no dia 3 de fevereiro do próximo ano, uma segunda-feira, com a realização da sessão inaugural de abertura dos trabalhos, a partir das 9 horas.

(Texto: Danilo Galvão com informações da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal)