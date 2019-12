Neste fim de ano, ainda há tempo de jogar na Mega da Virada

Se você sonha em ficar rico em 2020, esta é a chance. A Mega-Sena da Virada sorteará no dia 31, a quantia de R$ 300 milhões de reais. Esse sorteio em específico, não acumula e, caso nenhuma aposta seja premiada com os seis números, o prêmio vai para os que acertarem cinco números. Se ainda assim, não houver vencedor, o prêmio deve ser divido entre os acertadores dos quatro números.

O concurso referente a Mega da Virada é o 2.220 e as apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos em qualquer lotérica do País, até às 18h (horário de Brasília) do dia 31 de 2019.

A aposta mínima custa R$ 4,50, conforme reajuste feito no final de outubro pelo Ministério da Economia. A probabilidade de vencer o concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de um em 50.063.860, segundo a Caixa.

Caso queira evitar filas, uma opção é realizar o jogo pela internet, no site da Loterias Online da Caixa, ou utilizar o aplicativo.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do Estadão)