Em lista de nomes mais escolhidos, ‘Enzo’ lidera de novo

Entre os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil em 2019, ‘Enzo Gabriel’ lidera pelo segundo ano consecutivo. A lista é baseada nos 4.472.331 registros de nascimento emitidos até o dia 19 de dezembro, feita a partir de um levantamento do Portal de Transparência do Registro Civil, que revela ainda, outros dois nomes compostos, João Miguel e Maria Eduarda, enquadrados em segundo e terceiro lugar.

Aparentemente a tendência deste ano são os nomes compostos. Entre os dez que lideram o ranking de 2019, apenas Miguel, na oitava, e Arthur, na décima posição, não são compostos. Outra curiosidade do levantamento vem da Região Sul, única em que o nome líder no país não aparece entre os mais escolhidos, mas fica em quinto lugar. Entre os sulistas, Miguel, Arthur e Helena foram os preferidos deste ano.

Confira os 50 nomes mais escolhidos em 2019.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Agência Brasil)