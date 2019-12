Árvore de Natal homenageia cães resgatados em rinha

Em homenagem aos pitbulls salvos por agentes policiais no dia 16 de dezembro, o grupo ‘Voluntários de Frei Luiz’ decidiu montar uma árvore de Natal com cães envoltos por pisca-piscas. A imagem está sendo compartilhada pelas redes sociais e traz uma mensagem em combate ao maus-tratos.

“Uma sociedade que se diverte com o sofrimento alheio está no mais profundo estágio de ignorância e falta de empatia! Não são só os pobres cachorros indefesos que morrem com isso, morremos todos!”, diz o texto do grupo no Facebook. Os cachorros resgatados eram provocados com o objetivo de participarem da ‘rinha’, uma espécie de luta entre os cães – alguns inclusive chegaram a morrer.

A carta é assinada pela ONG Amigos de São Francisco, que salva animais em situação de rua. “A indiferença mata, a ganância cega e a prepotência de achar que a nossa vida vale mais que a dos pobres animais atrasa a nossa evolução como seres de amor! Pobres amigos de quatro patas, desculpem a nossa humanidade por ser tão desumana, ou melhor, por ser tão pouco animal, pois se tivéssemos a metade da pureza de coração que a espécie de vocês têm, só saberíamos amar sem julgamentos como vocês fazem e com quem temos tanto a aprender”, diz o texto.

Entenda o caso

No início de dezembro, a polícia do Paraná resgatou 19 animais que participavam de uma rinha no município de Mairiporã, em São Paulo. Um dos cachorros não sobreviveu em uma das lutas e foi servido como churrasco para participantes. Mais de 40 pessoas, entre veterinários, médicos e um policial militar foram presas.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Isto É)