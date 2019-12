BNDES reabre protocolos de pedidos de financiamento

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avisou em seu site que reabriu às instituições financeiras os protocolos de pedidos de financiamento para várias linhas de investimento relativas à safra 2019/20, que estavam suspensas por causa do “comprometimento total” dos recursos.

Com isso, os protocolos de pedidos de financiamento serão reabertos a partir do dia 7 de janeiro de 2020, para as seguintes linhas de crédito:

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp Investimento);

Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA);

Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura (Programa ABC);

Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro);

Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais (Moderagro) e

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

(Texto: Julisandy Ferreira com Notícias Agrícolas)