Palmeiras decide manter Raphael Veiga em 2020

Inicialmente colocado no mercado, Raphael Veiga retornou aos planos do Palmeiras para 2020. A pedido de Vanderlei Luxemburgo, o meio-campista ficará para a próxima temporada.

O atleta de 24 anos não conseguiu se firmar na Academia de Futebol e, em novembro, teve seu nome colocado na lista de saídas elaborada por Mano Menezes e Alexandre Mattos.

A situação só será alterada caso uma nova proposta de venda muito favorável ao Palmeiras seja apresentada para a diretoria do time paulista, que procura formas de aliviar o déficit e aumentar o poder de compra na próxima janela de mercado da bola.

Raphael Veiga teve 50% de seus direitos econômicos comprados pelo Palmeiras por cerca de R$ 5 milhões no fim de 2016. No ano seguinte, ele teve pouco destaque e, em 2018, atuou pelo Athletico com ótimos momentos, o que fez Felipão solicitar seu retorno para essa temporada.

(Texto: Agência Brasil)