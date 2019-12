Colaboradores da Solurb se unem para ação social

Funcionários da Solurb se uniram com a missão de arrecadar itens para doar a entidades da Capital Sul-Mato-Grossense. Ao ser planejada a 1º Gincana Solurb, com provas de disputa entre quatro equipes, surgiu a ideia dos colaboradores de realizarem provas com o intuito de fazer doações a instituições que necessitam de ajuda.

Na ação foram arrecadados para a Associação de Apoio à População 780 kg de alimentos, 1.327 itens de higiene e limpeza, 330 unidade de leite em pó e 528 peças de roupa. Para o Projeto Corações de Luz foram entregues 563 kg de alimentos, 332 unidade de leite em pó e 1.980 peças de roupa. A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec) recebeu 562 kg de alimentos, 330 unidade de leite em pó e 1.980 peças de roupa.

O Instituto Maná do Céu Para os Povos, Resgatando Vidas recebeu 562 kg de alimentos, 1.268 itens de higiene e limpeza, 650 brinquedos, 330 unidade de leite em pó e 1.980 peças de roupa. Por fim, a ONG Geração Eleita recebeu 900 kg de alimentos, 905 itens de higiene e limpeza, 788 brinquedos, 330 unidade de leite em pó e 1.914 peças de roupa.

Devido a essas ações, esses colaboradores traduzem o motivo pelo qual a empresa conquistou o maior percentual de aprovação (93%) em uma pesquisa feita em maio deste ano, que avaliou os principais serviços ao cidadão.

(Texto: Izabela Cavalcanti)