Verão 2020 deve ter mais chuva e calor no Estado

Com dias mais longos e noites mais curtas, o verão irá começar na madrugada deste domingo (22), desde uma hora da manhã. Como característica típica da estação, os dias quentes serão acompanhados de pancadas de chuvas que podem ser mais intensas a partir do mês de janeiro, com acumulado previsto de 500 milímetros para todo o verão.

O clima é de mormaço e temperaturas altas. Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, a estação se estende até março, mas o ápice do verão é em janeiro, no qual as temperaturas registram máximas de até 40ºC graus e seguida por chuvas intensas e curtas, principalmente no período da tarde, deixando o clima mais abafado.

No MS, o verão é importante para atividades econômicas como a agropecuária e a geração de energia por meio das hidrelétricas, uma vez que as chuvas permitem a reposição hídrica e manutenção dos reservatórios de abastecimento de água. O meteorologista pontua que o fenômeno El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, está mais fraco.

A baixa no evento climático prevê um aumento nas temperaturas. A previsão aponta semana chuvosa, mas com menor fluxo que os dias anteriores. Pancadas de chuvas isoladas devem ocorrer pelo Estado. A incidência é maior nas regiões norte e do bolsão, com um volume estimado de 125 milímetros e nas demais áreas, o acúmulo deve ser menor, cerca de 70 milímetros.

(Texto: Graziella Almeida)