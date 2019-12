Governo do MS lança plano econômico para 2020

Grupo de líderes da região Norte de Mato Grosso do Sul esteve na Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) nesta sexta-feira (20), para apresentar o plano estratégico de desenvolvimento para a região, que será lançado no início de 2020.

A ação advém do programa Líder MS do Sebrae, que implanta processos metodológicos de construção de desenvolvimento econômico para as regiões até 2030. Os integrantes da região Norte pediram para apresentar o plano à Semagro, com o que eles construíram em termo de tendência e como o Estado pode contribuir neste processo.

O agronegócio e o turismo foram definidos como prioridades essenciais para desenvolvimento e a partir desses dois pilares, o grupo pretende construir o processo de desenvolvimento. A Semago entende que a região precisava de um plano específico, entendemos que este é um processo que está na linha estratégica adotada pelo Governo do Estado.

“É extremamente válida essa construção de um plano de desenvolvimento para a região. A opção estratégica foi do grupo, mas é a que nós entendemos que é a melhor. Está aderente ao Governo e o início será dado em breve para avançarmos rápido”, afirma o secretário Jaime Verruck.

O Governo do Estado está com projetos em andamento que influenciam na região, entre eles a expansão da suinocultura ocorrendo em todo o Estado e no qual a Semagro tem um trabalho permanente com São Gabriel do Oeste e Rio Verde. Auxílio na viabilidade de um frigorífico em Rio Verde, que deve inaugurar em 2020 e com expectativa de gerar mais de 20 empregos inicialmente e potencial de desenvolvimento.

A licitação da MS-306, uma via importante da região, com obras iniciando no próximo ano para reestruturação e previsão de investimento em R$ 1,7 bi no período de 30 anos. O Governo também conseguimos potencializar o uso da ferrovia, através da antecipação da concessão malha paulista, que gera investimentos diretos na Ferronorte, que é fundamental para a região.

E tem em andamento a definição estratégica de fazer a concessão de uso público da unidade de conservação do Taquari, que impacta a região do Parque Estadual do Taquari, em processo de revisão do plano de manejo.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com assessoria Semagro)