Concursos oferecem pelo menos 21.714 vagas no ano que vem

Concursos públicos oferecem pelo menos 21.714 vagas em várias regiões do país. Esse número se refere a concursos selecionados (nacionais, com mais vagas e salários melhores). Se forem considerados todos os concursos, há mais de 29 mil vagas.

Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 30 mil, dependendo da função desejada. Clique aqui para ver a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias, com todas as opções.

(Texto: Karine Alencar com informações do UOL)