Bolsonaro diz que exame descartou câncer de pele

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste fim de semana, que foi descartada a suspeita de câncer de pele que estava sendo investigada nos últimos dias. Bolsonaro revelou que o exame do material coletado da orelha esquerda deu negativo.

Bolsonaro admitiu que é um pouco descuidado com a saúde e dorme poucas horas por dia. “Sempre fui relaxado com minha saúde, como qualquer coisa, não respeito horário, tenho insônia. Segundo o Hospital Albert Einstein, sou campeão mundial em apneia do sono, que não é aquela da piscina, são aquelas paradas respiratórias durante o sono”.

Há cerca de 40 dias, ele chegou a temer um problema no intestino, ainda como reflexo das cirurgias que fez para se recuperar da facada que levou no ano passado, durante as campanha para as eleições presidenciais, o que também foi descartado.

“Botei a tela, deu uma pequena crise há 40 dias atrás. Foi levantado que poderia ter uma aderência numa alça, a chance era pequena, mas talvez uma cirurgia de emergência, mas passou. Meu intestino está funcionando perfeitamente, sem problema”, disse o presidente.

(Texto: Karine Alencar com informações do Congresso em Foco)