PRF volta a usar radares portáteis em pontos estratégicos

A polícia está com duas operações, Rodovia e a Natal que começou hoje

A Justiça do Distrito Federal determinou que à PRF (Polícia Rodoviária Federal) restabeleça integralmente a fiscalização eletrônica por meio dos radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais. A decisão deve ser cumprida até o dia 23 de dezembro. Em Mato Grosso do Sul, a PRF possui nove equipamentos que estão passando por verificação para serem utilizados.

No entanto, conforme o superintendente do Estado, Luiz Alexandre Gomes da Silva, os equipamentos serão utilizados de acordo com a determinação do Departamento Nacional da PRF. “Nosso departamento já enviou e determinou como deverá ocorrer a utilização dos equipamentos e todas essas informações estarão disponíveis no site oficial da PRF, de conhecimento público, para que todos saibam como isso vai ocorrer”, garantiu.

O departamento, seguindo diretrizes do Ministério da Justiça, determinou também pontos onde os radares portáteis poderão ser utilizados. “Existe, hoje, determinado pelo departamento, 500 pontos onde eles poderão ser utilizados e isso será de conhecimento público. Em Mato Grosso do Sul, nós temos no total seis pontos de utilização na BR-163 e na BR-262”, explicou o superintendente.

Essas informações foram repassadas por Luiz Alexandre durante o lançamento da Operação Integrada Rodovia, que vai abranger as festas de Natal e Ano Novo, se estendendo até o Carnaval. O foco da operação é reduzir acidentes e mortes nas rodovias federais do país. “Esse trabalho da Operação Rodovia visa a redução de acidentes e mortes e, também, a integração com todas as agências de fiscalização de trânsito, Polícia Militar, Detran, Agetran e agências de outros municípios”, ressalta.

Operação Natal 2019

A PRF iniciou hoje (21), às 0h, a Operação Natal 2019 que se estenderá até a quarta-feira (25). Por ser um dos feriados mais movimentados do ano, é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos. Conforme o superintendente, Luiz Alexandre Gomes da Silva, o foco principal está na fiscalização de ultrapassagens indevida, uso de cinto de segurança e uso de cadeirinha, bebê conforto, ou assento de elevação no caso das crianças, entre outras infrações.

“A embriaguez também faz parte do foco principal, com a utilização do etilômetro, inclusive, nós recebemos mais equipamentos e estamos com todos em condições de uso. E, quanto ao excesso de velocidade, vai continuar sendo da forma como já vinha ocorrendo no Estado, com radares fixos e obedecendo a determinação judicial, utilizando de equipamento portáteis”, reforçou.

Na Operação Natal do ano passado, foram registrados 38 acidentes, sendo 11 graves, 60 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Foram contabilizadas 426 infrações de ultrapassagens indevidas, o não uso do cinto de segurança foi responsável por 288 infrações, sendo 56 por crianças não estarem no bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Foram realizados 3.396 testes de etilômetro, 73 pessoas autuadas e 17 pessoas presas por embriaguez ao volante.

(Texto: Rafaela Alves)