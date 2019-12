Em show de Jorge e Matheus camarote desaba e 22 são feridos

Durante um show da dupla Jorge e Mateus na madrugada deste sábado (21), na cidade de Franca, interior de São Paulo, a estrutura que sustentava o camarote cedeu e desabou, deixando 22 pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, dos envolvidos no incidente, ninguém se feriu gravemente, houveram apenas machucados leves e médios. O espaço foi desmontado logo após, e o show foi encerrado imediatamente, segundo os Bombeiros. A corporação informou ainda que houve chuva forte durante toda a madrugada.

A equipe de socorro permaneceu no local até às 8h da manhã de hoje. Para atender às vítimas, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e de hospitais particulares foram enviados até o espaço.

Fãs que participaram do evento utilizaram as redes sociais para comentar o episódio. Outros fãs relataram no Twitter que o evento continuou mesmo após a estrutura ter desabado.

Eu to de cara que o show continuou depois do ocorrido cara — Bruna Neres (@BrunaNeres01) December 21, 2019

(Texto: Julisandy Ferreira com informações do R7)