‘Drama’ se junta ao ‘Rotunda’ para festa de Natal

Fim de ano remete à nostalgia. É nessa pegada que a equipe do Drama Bar faz uma festa para relembrar as agradáveis e fervidas noite do espaço que fechou há um ano e meio. O Natal Drama + Rotunda Bar “Então É Natal E O Que Você Fez?” acontece na próxima terça-feira (24), a partir das 23 horas.

Para lembrar as noites dramáticas, fazem parte da setlist os Djs Aruan Barcelos + Zão, com o melhor da música brasileira e black music, e os Djs André Garde + Daniel Simioli, figuras emblemáticas da noite eletrônica campo-grandense, apresentando o technodrama. Ainda haverá a performance Infame, da multiartista Maíra Espíndola, além da decoração Dramática para todos se sentirem ainda mais no clima de nostalgia.

Estefânia Martins, proprietária do Rotunda falou sobre a expectativa da festa. “Nós queremos reviver o drama em relação a tudo que esse bar significou como cultura, como alternativa e até como resistência. Era um lugar de encontro de várias tribos, um lugar onde a decoração sempre chamou muito a atenção. A maneira como vários artistas colaboraram para a formação daquele local”. Estefânia também chama a atenção para a importância dos artistas e o público na consolidação dessa proposta. “Esse ajuntamento de artistas, as performances, os DJ’s, pessoas criativas e um público sedento para novas experiências culturais. Em Campo Grande existem pessoas que querem ver coisas diferentes através do visual e do musical. São pessoas que lançam conceitos e se preocupam com a questão da moda e vários aspectos”.

Estefânia ressalta que o Drama sempre foi um local de diversidade, de pessoas LGBTIQi, de respeito o próximo e das opiniões diversas; “O Drama sempre foi um local dramático, para pessoas que reconhecemo drama na sua própria vida e que podem transformar isso em arte”. “O que a gente quer é trazer essa vivência de volta ao Rotunda, que é um local maior. Esse desafio em trazer de volta as vivências do Drama e até as pessoas que trabalhavam lá. A nossa expectativa é que o público tenha essa vontade de participar de novo e reviver esses sentimentos, de ter nostalgia e reviver essa estética. Vamos proporcionar uma experiência visual, estética e cultura para as pessoas. É um momento de nostalgia e comunhão, de comunhão dos loucos, daqueles que rompem com a família tradicional”, finaliza Estefânia Martins.

Para quem estiver na festa ainda haverá open drinks de vodka com energético e catuaba especial, 30 minutos de cada um, feitos pelo barman do Drama, Estevão Ferreira, e uma mesa natalina com vários tipos de frutas, chocotone, pães e pastas feitos pela Massas Capivara. Quem adquirir antecipadamente o convite ganha um drink natalino. Não é permitido nenhum tipo de abuso ou violência, pois a festa é para se divertir e celebrar.

Serviço: Os ingressos antecipados podem ser adquiridos a R$ 25 na Brava, que fica na avenida Calógeras 3.000, Centro, ou no Rotunda Bar, localizado na rua 14 de Julho 3731, São Francisco. Na hora também haverá venda de ingressos, mas ainda não foi divulgado o valor.

(Texto: Marcelo Rezende com assessoria)