Cinco municípios de MS já registram chuvas acima da média

Em comparação com 2018, dezembro de 2019 tem surpreendido pelas condições climáticas de tempo chuvoso em Mato Grosso do Sul. Cinco municípios do Estado registraram chuvas acima da média nos primeiros 20 dias do mês.

Amambaí, Itaquiraí, Jardim, Rio Brilhante e Selvíria são os municípios já superaram a média histórica para o mês, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), na região extremo oeste do Estado os acumulados variam entre 50 a 100 milímetros, a parte sul e extremo nordeste possuem acumulados maiores entre 150 a 200 milímetros, e grande parte do território sul-mato-grossense apresenta acumulados entre 100 a 150 milímetros.

A explicação conforme a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues, é que o mês é um dos mais chuvosos no Estado em decorrência do fortalecimento dos sistemas meteorológicos de chuva que ocorrerem na América do Sul (zonas de convergência, áreas de instabilidades, frentes frias entre outros) e que influenciam no padrão de chuvas.

“Talvez as pessoas estejam estranhando o comportamento deste ano, porque dezembro de 2018 foi muito seco. Naquele ano, nenhum dos 28 pontos de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia em Mato Grosso do Sul registrou chuvas acima da média”, explica.

Conforme os mapas de anomalia de precipitação divulgadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o último dezembro mais chuvoso em Mato Grosso do Sul aconteceu em 2009.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)