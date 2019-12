Programa Nacional de Reforma Agrária receberá R$ 70 milhões

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS / MS) realizou nesta semana, a última reunião ordinária do ano, com discussão sobre as alterações no processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, acordo com a empresa Energisa, para busca de solução com problemas na transmissão de energia na zona rural e a aprovação de projeto de investimentos que irão contemplar os 79 municípios do Estado no próximo ano, com novas maquinas, equipamentos e implementos agrícolas.

Após a abertura de Jaime Verruck, secretário titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), conforme pautado, o Superintendente do Incra em Mato Grosso do Sul, Antônio de Castro Vieira, e o chefe da divisão de desenvolvimento, Edson Chaparro, apresentaram detalhes sobre o decreto que alterou o processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Quem esteve presente também, foi um representante da empresa Energisa, para explicar os problemas de transmissão de energia na zona rural, identificado em diversos municípios do Estado e que influenciam na produção dos agricultores. Ficou acordado que a empresa fará vistoria nas linhas de transmissão observadas pelo Conselho e tomará as providências necessárias.

Na sequência, o Conselho aprovou investimentos na ordem de R$ 70 milhões – conveniados com o Ministério da Agricultura – destinados a compra de máquinas e implementos agrícolas para novas patrulhas mecanizadas e complemento de patrulhas já entregues.

O secretário Jaime Verruck explicou que antes de finalizar a relação, o Estado realizou um levantamento para verificação dos equipamentos, máquinas e implementos necessários para complemento das patrulhas já entregues e para montagem de novas patrulhas.Na reunião do Conselho, foram discutidas renovações de contratos com duas empresas de Assistência Técnica e ofícios recebidos.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)