Príncipe Harry se veste de Papai Noel para alegrar crianças

O Príncipe Harry envolvido em várias causas nobres no Reino Unido, neste Natal, foi responsável por mais uma boa ação. O filho do Príncipe Charles e da Princesa Diana, de 35 anos, se vestiu de Papai Noel para enviar uma mensagem natalina a Scotty’s Little Soldiers, organização de caridade que ajuda filhos de militares que perderam os pais em combate.

Usando gorro, barba branca, luvas e casaco vermelho, Harry falou para as crianças em um vídeo.”Ouvi dizer que há 190 de vocês este ano, então, por favor, causem o máximo de bagunça humanamente possível”, disse Harry. “Quero encorajar vocês a olharem em volta e perceberem que fazem parte de uma família”, afirmou.

Ele ainda continuou. “Tendo conhecido alguns de vocês há uns anos, sei como vocês são incrivelmente fortes. Eu sei que sim, perder para os pais é incrivelmente difícil, mas eu sei que cada um de vocês está ajudando o outro, de forma que vocês terão um futuro incrível pela frente e um fantástico Natal”, afirmou.

Harry encerrou sua fala com uma mensagem de esperança: “Seus pais, eles nunca serão esquecidos e vocês nunca serão esquecidos”, finalizou. A mensagem foi gravada no começo do mês, mas divulgada apenas hoje. Harry e sua esposa estão em um intervalo dos deveres da realeza e passarão as festividades de fim de ano nos Estados Unidos ao lado da mãe de Meghan, Doria Ragland, e do filho do casal, Archie, de sete meses.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Uol)