Palmeiras apresenta Luxemburgo nesta sexta-feira

O novo técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo será apresentado oficialmente nesta sexta-feira (20), ao meio-dia (horário de Brasília). Ele já realizou duas reuniões de planejamento e avaliação do elenco com a diretoria, sendo que a última delas ocorreu ontem (19).

“O Luxemburgo está participando efetivamente das reuniões de planejamento e avaliação do elenco. Não temos outro jeito. A primeira coisa que disse ao Dracena foi: tem reunião amanhã”, afirmou Anderson Barros, novo diretor de futebol do Palmeiras.

De acordo com informações do Terra, Edu Dracena, novo assessor técnico do clube, também ressaltou a necessidade de urgência no planejamento. “Sabemos que, para lutar pelo título no Campeonato Paulista, o Palmeiras vai ter de acelerar algumas situações”, disse o zagueiro.

Um dos principais planos de Luxemburgo é valorizar os garotos da base. Além de Gabriel Veron, que já disputou três jogos e marcou dois gols no Brasileirão, o Palmeiras terá em 2020 outros oito nomes formados pelo clube. São eles o meia Alan, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula, o lateral-esquerdo Esteves, o atacante Angulo, o goleiro Vinícius Silvestre, o zagueiro Pedrão e o atacante Artur.

No último domingo (15), o Palmeiras anunciou a contratação de Luxemburgo pelo período de dois anos, com salário mensal de aproximadamente R$ 600 mil.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Terra)