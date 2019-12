Meteorologia prevê céu parcialmente nublado nesta sexta

O tempo permanece nublado em grande parte do Estado e com temperaturas elevadas nesta sexta-feira (20). Em Campo Grande, o céu fica parcialmente nublado durante a manhã e há possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em pontos isolados durante a tarde.

As temperaturas permanecem agradáveis em Mato Grosso do Sul, com temperaturas entre 18°C e 35°C, com tendência a ligeira elevação. A sexta pode ter ventos fracos a moderados com rajadas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê pancadas de chuva e trovoadas principalmente no período da tarde nas regiões centro-norte e sul do estado. Os valores de umidade relativa do ar neste dia podem variar entre 50% e 95%. (João Fernandes com assessoria)