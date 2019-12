Homem é preso suspeito de homicídio em Nova Andradina

Na tarde de quinta-feira (19), Reginaldo Ferreira Penteado, 49, foi encontrado morto boiando nas águas do córrego São Benedito, localizado na zona rural de Nova Andradina, a aproximadamente 299 quilômetros de Campo Grande. O suposto autor do crime foi detido e ele é suspeito de ter matado a vítima esfaqueada.

De acordo com o site Jornal da Nova, uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou o cadáver a 60 metros da ponte no córrego. A vítima seria natural de Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo. Equipes da Polícia Civil e Perícia Criminal estiveram no local e o corpo foi encaminhado para a funerária local.

As primeiras informações são de que o crime teria ocorrido numa carvoaria, mas o suspeito ainda não deu detalhes do delito. A polícia deve ouvir outras pessoas para saber se ele agiu sozinho ou com comparsas.

Além dos Bombeiros, uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) já trabalha no caso para descobrir a motivação do crime. O delegado titular da Delegacia de Nova Andradina, Luiz Quirino informou que está apurando o caso. (João Fernandes)