Globo transmite hoje novo especial do Roberto Carlos

O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos acontece nesta sexta-feira (20). Para a edição deste ano, a Globo aposta em um novo formato.

Roberto Carlos – Além do Horizonte reúne apresentações do Rei no Brasil e no mundo. São três shows diferentes, sendo dois internacionais (o de Nova York, que aconteceu em março deste ano, e o de Lisboa, gravado em maio).

Além das músicas, a novidade são as imagens de Roberto Carlos durante a rotina de viagens. As cenas de bastidores prometem ser uma atração à parte no especial.“Nunca fiz um especial com este formato, incluindo as viagens que já fiz, os países que visitei e a importância que isto dá à minha carreira”, comentou o Rei.

A última parte do projeto foi gravada em novembro, no palco do Ópera de Arame, em Curitiba. Ao lado de Erasmo Carlos, Roberto cantam, entre outras músicas, o hit “Maria e o Samba”, canção inédita do Tremendão.

"Além do Horizonte", "Esse Cara Sou Eu" e "Emoções", é claro, são algumas das canções que não ficarão de fora no especial de logo mais.Vale lembrar que esse momento tão aguardado, às vésperas de Natal, está no ar há 45 anos na Globo.