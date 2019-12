Crianças do ‘Rede Solidária’ ganham tênis de presente

Nesta semana, foram entregues cerca de 120 pares de tênis e chuteiras de futebol a crianças e adolescentes do Programa Rede Solidária – Unidade Ruth Cardoso, no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

A equipe da Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel), da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), realizou a ação na quarta-feira (18). Os calçados foram arrecadados na campanha “Tênis Solidário”, durante os ‘Jogos da Melhor Idade’, realizados em Nova Andradina, de 13 a 18 agosto deste ano.

O projeto criado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), traz novas perspectivas a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social na região. O programa atende crianças e jovens de cinco a 17 anos, com aulas de capoeira, karatê, futebol e dança, além de oficinas de música, ballet e informática no contraturno escolar. Especificamente no esporte com a bola nos pés, os atletas integram o Club Atlético Santista, projeto social vinculado ao Rede Solidária.

Além do bairro Dom Antônio, o Rede Solidária possui unidade no Jardim Noroeste e atende aproximadamente 850 famílias. De acordo com a Sedhast, o projeto em ambas as unidades é executado em parceria com empresas privadas, entidades sociais e voluntários.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)