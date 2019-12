Bombeiros alertam população em casos de chuva forte

E a chuva continua com a previsão para o mês de dezembro com chuvas na maior parte das cidades do Mato Grosso do Sul. Alguns cuidados e dicas de segurança do CBM-MS (Corpo de Bombeiros Militar) alerta para que a população se proteja adequadamente durante estes eventos.

Em casos de chuvas intensas, mantenha um membro da família atento e vigilante ao nível de subida das águas, mesmo a noite. Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso, armazene água potável, mantenha os objetos de maior valor em partes mais elevadas e desligue a energia elétrica.

Durante tempestades, correntes de raios podem causar sérias queimaduras e outros danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo. A extensão do dano depende da intensidade da corrente, das partes do corpo afetadas, das condições físicas da vítima.

Cerca de 20 a 30% das vítimas de raios morrem, a maioria delas por parada cardíaca e respiratória, por isso procure treinar com os Bombeiros como realizar uma reanimação cardiopulmonar. Cerca de 70% dos sobreviventes sofrem devido às sérias sequelas psicológicas e orgânicas, por um longo tempo.

Nas ruas, evite lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios tais como pequenas construções não protegidas como celeiros, tendas ou barracos ou veículos sem capota como tratores, motocicletas ou bicicletas. Evite estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.

Evite estruturas altas tais como torres, de linhas telefônicas e de energia elétrica. Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos, não fique no alto de morros ou no topo de prédios, não se aproxime de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.

Dentro de casa, não fique próximo a tomadas, canos, janelas e portas metálicas e não toque em equipamentos elétricos que estejam ligados à rede elétrica.

No procure um local alto e espere o nível da água baixar, evite parar o carro próximo de postes ou arvores, poças de água podem ocultar crateras. Ao atravessar poças mantenha a aceleração contínua em primeira marcha, dirija devagar, fique longe do carro da frente e evite locais baixos. (João Fernandes com assessoria)