Renovando máxima histórica, Bovespa atinge 115,1 mil pontos

Renovando máxima histórica, o principal índice de referência da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou em alta nesta quinta-feira (19), chegando a ultrapassar 115 mil pontos. Já a moeda norte-americana fechou perto da estabilidade ante o real, apresentando pouca variação pelo terceiro pregão consecutivo.

A aproximação das festas de fim de ano também colaborou para as oscilações limitadas no mercado, que tem replicado sessões mornas também no exterior.

O Ibovespa subiu 0,71%, o que representa 115.131,25 pontos, praticamente na máxima da sessão. O volume financeiro totalizou R$ 21,8 bilhões.

Nos Estados Unidos, a alta foi apoiada em comentário do secretário de Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, de que um acordo preliminar com a China seria assinado no começo de janeiro, reforçando o otimismo deflagrado pelo desfecho das negociações comerciais entre os dois países na semana passada.

O dólar à vista teve variação positiva de 0,07%, ficando a R$ 4,06 na venda. No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de moedas rondava estabilidade.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)