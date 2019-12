Em 10 meses, setor de seguros faturou R$ 220,6 bilhões

De janeiro a outubro deste ano, o setor de seguros cresceu 12,6%, o que significa um acumulado de R$ 220,6 bilhões. De novembro de 2018 e outubro de 2019, a expansão foi de 10,3%.

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), Márcio Coriolano, disse nesta quinta-feira (19), durante encontro nacional das seguradoras, que os meses de novembro e dezembro, historicamente, são característicos de um crescimento maior do seguro Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), que, até outubro, registraram alta de 18,7%, o que fez com que a expansão do setor este ano ultrapassasse os dois dígitos.

De acordo com Marcio Coriolano, o crescimento do mercado segurador brasileiro este ano, como ocorreu em 2018, não foi homogêneo. O setor de seguros automotivos cresceu apenas 0,41%, até outubro, devido à produção menor de automóveis, à queda da renda média do trabalhador, ao aumento do transporte de aplicativos ou “uberização”, entre outros fatores. Já os seguros de danos e responsabilidades, que incluem automóveis, cresceram 5,4% em dez meses.

Os planos de risco, que envolvem cobertura para casos de morte, invalidez e doenças, e os seguros do tipo prestamista, que garantem a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte ou invalidez, acumularam R$ 36 bilhões em prêmios até outubro, superando pela primeira vez os prêmios do seguro de automóveis, que foram de R$ 29 bilhões. “Isso é inédito na história do setor de seguros”, disse Coriolano, acrescentando que isso mostra que as pessoas estão querendo se proteger cada vez mais de infortúnios e sinistros que podem afetar suas famílias.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)