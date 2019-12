Cidade do Natal receberá espetáculo de Baby Shark no dia 25

Na última sexta-feira, foi aberta a Cidade do Natal que receberá a famosa animação musical de tubarões, o espetáculo “Baby Shark”, no dia 25 de dezembro, a partir das 16 horas, com o show principal programado para 20 horas.

O show ao vivo é baseado no sucesso viral de Pinkfong, um menino sul-coreano que viralizou no youtube com a música e dança “Baby Shark”, uma família de tubarões. O tema do espetáculo retrata uma aventura no mar, com canções novas e clássicas como Five Little Monkeys, Wheels on the Bus e Jungle Boogie, Monkey Banana Dance e, claro, Baby Shark!

A Cidade do Natal está aberta todos os dias, das 17 às 22 horas, com programações especiais, que vão desde shows, diários, desfile de bonecos, Papai Noel, até pista de kart, roda-gigante e carrossel, com diversão garantida para toda família.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com assessoria)