Ponte que desabou em Nova Andradina custará R$ 20 milhões

Os habitantes do município de Nova Andradina, à 299 km de Campo Grande estão sofrendo as consequências das chuvas dos últimos dias. A cidade recebeu cerca de 80 milímetros de chuva, volume a mais do que o esperado para o mês de dezembro.

A empresa responsável pela construção da estrutura de concreto que caiu deverá se apresentar à prefeitura até o fim do dia (19) para esclarecimentos. Os processos erosivos terão um custo aproximado de R$ 20 milhões aos cofres públicos, sendo que só o reparo da ponte custa cerca de R$ 1 milhão. Na última terça-feira (17), o município chegou a decretar situação de emergência em função dos estragos da chuva.

O planejamento para a reconstrução de alguns pontos mais afetados pelas tempestades na região vai continuar por, pelo menos, 120 dias. De acordo com o prefeito de Nova Andradina, Gilberto Garcia, para substituir temporariamente a ponte de concreto a prefeitura estuda opções como uma estrutura metálica.

“O Exército ajuda nas ações para solucionar o problema e sugeriu a implantação de uma ponte provisória feita de ferro e metal, já que os motoristas estão fazendo o desvio pela estrada de Ivinhema. Os processos erosivos que vem acontecendo ao longo do tempo, dependem de uma análise mais completa para expormos o um valor específico, mas calculamos algo em torno de R$ 20 milhões de reais para reconstruir o solo”, explica.

A ponte, que foi construída há dois anos, fazia parte do anel viário da região e recebia diariamente um fluxo maior de veículos com carga pesada. “A estrutura nunca apresentou sinais de abalamentos ou rachaduras, mas, provavelmente, havia algum problema interno no concreto. Convocamos a empresa responsável para que ela apresentasse uma solução e estamos no aguardo, porém, caso a construtora não apareça, entraremos com ação judicial”, aponta o prefeito.

(Texto: Thais Cintra)