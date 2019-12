Marília Mendonça mostra quarto do filho com o tema “Safári”

Marília Mendonça e o marido, Murilo Huff, mostraram nesta quarta-feira (18), o quarto do Leo, filho do casal. Em um vídeo postado no Instagram, eles apresentaram o quarto todo cheio de bichos de pelúcia, com a temática “safári”.

“Desde que a gente decidiu que o Leo era o nosso leãozinho e depois de escolher a cor com o Murilo, a gente achou que super combinava o tema ‘safári’. Eu sou apaixonada em bichinhos. Foi a melhor escolha”, justificou a cantora, no vídeo.

No início de dezembro, a cantora anunciou que iria dar uma pausa temporária na carreira para se dedicar à maternidade.

Clique aqui para ver o vídeo.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações de Uol)