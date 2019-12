Funcionários da Energisa entram em greve na Capital

Os trabalhadores da Engelmig, empresa terceirizada pela Energisa em Mato Grosso do Sul, entraram em greve ontem (17). A reivindicação dos funcionários da concessionária de energia elétrica é pelo aumento de 7% no salário, sendo que a última proposta ofertada pela empresa foi um reajuste de 3%. Cerca de 60 trabalhadores estão parados.

A Engelmig atua em Campo Grande e Corumbá, tendo 127 trabalhadores. Na última tentativa de realizar um acordo com os funcionários, a empresa ofereceu 5% no vale-alimentação resultando em R$ 22,57 por dia, no entanto, categoria reivindica reajuste para R$ 25,00 ao dia e mais R$ 140 de Vale Natal, sendo que atualmente R$133,75 para a cesta natalina.

Segundo o presidente do sindicato da categoria Sinergia-MS (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia), Elvio Vargas, os trabalhadores estão descontentes com essa proposta de reajuste salarial, por isso, vão continuar a paralisação das atividades. “O valor do salário e do tíquete são muito baixo diante da relevância e do perigo da atividade que esses trabalhadores exercem. É um serviço importante, essencial para toda a população e para o funcionamento de hospitais e outros setores, mas o trabalho não é reconhecido”, explica. Os trabalhadores da Engelmig vão permanecer com a paralisação até que a empresa apresente uma nova contraproposta para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020, conforme o sindicato.

De acordo com a Energisa, a paralisação não compromete o atendimento realizado aos clientes pela concessionária, pois possui outras prestadoras de serviço. A Energisa explica ainda que por se tratar de uma empresa terceirizada, as negociações acontecem de forma independente.

(Texto: Graziella Almeida e Thais Cintra)