Dólar cai 4,5% pela primeira vez neste fim de ano

Nesta quarta-feira (18), a cotação do dólar apresentou queda de 4,5% pela primeira vez após superar os R$4,00. Em novembro chegou na sua máxima histórica, em R$4,25. O alívio no cenário econômico explica a queda recente, mas analistas sugerem que há pouco espaço para novas quedas.

O diretor da Wagner Investimentos, José Faria Júnior afirma que R$4,05 é um bom valor para quem está pensando em viajar ou fazer alguma compra, já que o Dollar Index (índice do dólar contra uma cesta de moedas) segue em alta e o real não terá muito espaço a curto prazo. Uma das justificativas é a valorização de commodities e o fluxo de exportações do agronegócio a partir do primeiro trimestre de 2020.

Segundo o gestor e sócio da Novus Capital, Ricardo Kazan o fim dos conflitos políticos na América Latina e o acordo comercial entre China e Estados Unidos também afetam o câmbio. Para o analista, esta queda do dólar agora depende de outros fatores para continuar. “Para seguir este movimento outras economias têm que mostrar melhora além dos Estados Unidos. E emergentes também”que ressalta que ainda não viu um processo de desvalorização do dólar no mundo.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações do InfoMoney)