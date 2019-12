Decisão do Mundial será entre Flamengo e Liverpool

Roberto Firmino marcou o gol da vitória do Liverpool sobre o Monterrey

Uma decisão apertada, mas Liverpool venceu esta quarta-feira (18) o time mexicano Monterrey, na cidade de Doha, no Catar. O time avançou para a final da Mundial de Clubes e enfrentará o Flamengo na decisão da competição.

O responsável pela vitória de 2 a 1 foi Roberto Firmino, que só entrou no jogo aos 39 minutos do segundo tempo, e aos 45 minutos, classificou o time inglês para a final. O goleiro Alisson comentou em entrevista que acredita que o jogador europeu talvez não tenha a mesma mentalidade que o sul-americano para essa competição. “Já tínhamos visto o bom trabalho do Monterrey. Eles tiveram chance de vencer, mais chances perigosas. Tivemos muitas dificuldades. Virgil estava doente. Henderson precisou jogar na defesa. Estamos muito felizes de chegar a essa final, que era nosso objetivo”.

A aguardada decisão entre Flamengo e Liverpool acontecerá neste sábado (21) e os dois clubes vão reeditar a final do Mundial de 1981, quando a equipe carioca bateu os Reds por 3 a 0, segundo informações do ANSA.

(Texto: Lyanny Ferreira com informações Extra e Isto É)