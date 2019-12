Ibovespa atinge nova máxima e Dólar se mantém em R$ 4,06

O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, marcou nova máxima de fechamento no pregão desta terça-feira (17). Já o dólar encerrou o dia em ligeira alta frente ao real, afastando-se das máximas e se mantendo perto do menor nível de encerramento desde o começo de novembro.

No mercado à vista, apesar da alta, a moeda norte-americana à vista fechou com variação positiva de 0,10%, ficando a R$ 4,0653 na venda. A moeda ficou no meio do caminho entre a máxima do dia (R$ 4,0792) e a mínima (R$ 4,0516).

O Ibovespa subiu 0,64%, o que representa 112.615,66 pontos, maior patamar para um fechamento. O recorde intradia é da véspera, em 113.196,83 pontos (máxima). O giro financeiro alcançou R$ 19,75 bilhões.

Perspectivas para o Brasil em 2020 têm corroborado apostas otimistas para o mercado acionário e evitado movimentos fortes realização de lucros. O ano de 2019 caminha para fechar com ganho de cerca de 30%, que será o quarto ano seguido de valorização, mas estrategistas avaliam que há mais espaço para subir.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)