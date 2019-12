 Estado prepara licitação de reforma para reabrir Morenão

Na manhã desta terça-feira (17), um compromisso firmado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, perante o Ministério Público Estadual (MPE), Governo do Estado e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), garantirá a reabertura do Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) para o Campeonato Estadual de 2020.

Em acordo anunciado na reunião com o MPE, a federação garantiu que até 15 de janeiro concluirá as intervenções nos setores de segurança, estrutura e hidráulica do estádio. Laudos apontaram deficiências de pequeno e médio graus e ocasionaram a interdição da praça esportiva. A UFMS também entregará nesse prazo as obras de adequações na parte externa do estádio (rampa principal de entrada).

A entidade assumirá a execução das obras emergenciais, enquanto o Estado investirá no projeto de restauração do histórico estádio. O investimento do Governo do Estado no valor de R$ 4 milhões, se dará após o Campeonato Estadual, provavelmente em abril, quando será lançado o projeto de reforma completa do Morenão para transformá-lo em uma arena multiuso, anunciou o secretário especial de Governo, Carlos Alberto Assis. “As primeiras intervenções para reabrir o estádio darão o pontapé inicial para sua revitalização e resgate do nosso futebol”, disse o secretário.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)