Bloqueio de quatro obras é mantido em proposta orçamentária

Foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, um parecer do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços que apresentam indícios de irregularidades graves que prevê o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira de quatro obras federais. A medida integrará a proposta orçamentária para 2020 (PLN 22/2019).

Por meio de destaque, foi suprimida do parecer a menção à duplicação de trecho da BR-116 em Feira de Santana, na Bahia. Em setembro, o Congresso já havia retirado essas obras da lista em vigor para 2019.

Dessa forma, o bloqueio no próximo ano atingirá a construção da BR-040 na nova subida da serra de Petrópolis (RJ); o corredor exclusivo para ônibus (BRT) em Palmas (TO); a Ferrovia Transnordestina; e as obras do Canal do Sertão (AL). Todas essas obras já constavam como bloqueadas no Orçamento de 2019.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Senado)