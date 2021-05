Zilu não paga dívida e tem bens empenhorados em R$ 2,3 milhões

Empresária é sócia de um empresa que não honrou o pagamento de escavadeiras e tratores

Aempresária Zilu Godoi Camargo, ex-mulher do sertanejo Zezé Di Camargo, terá seus bens penhoras após decisão Justiça de São Paulo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, a empresa a qual Zilu é sócia, junto com Danilo Augusto Barbosa Machado e Dorival Perez, a Construmax Terraplanagem Ltda, não honrou com o pagamento de bens móveis adquiridos com a empresa Epel – Empresa Paulista de Empreendimentos Ltda.

Os bens móveis, como uma escavadeira hidráulica, uma motoniveladora, trator de esteiras e trator de pneus, foram comprados em 2014 por R$ 2.330,778,71, mas nesse valor soma-se R$ 10 mil de multa.

Ainda segundo a colunista, a Epel pediu que a Justiça decidisse com urgência pela penhora, pois, segundo eles, a empresa de Zilu estava praticando atos de dissolução.