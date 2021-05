Zezé Di Camargo tem alta médica após susto e internação às pressas

Zezé Di Camargo, de 58 anos, passou por um susto. O sertanejo sentiu dores no peito e foi hospitalizado às pressas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O cantor fez uma bateria de exames e foi submetido a um cateterismo. Ele recebeu alta nesta quarta-feira (12), pois passa bem. “Está tudo certinho. Não tem nada de errado. Não tem nada disso que o pessoal falou, que estou internado ou cirurgia de emergência”, esclareceu em suas redes sociais.

De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele sentiu leves dores no peito e procurou a unidade médica para se submeter a exames com seu médico de confiança, o cardiologista Roberto Kalil Filho. “Ele já recebeu alta e está bem. Graças a Deus”, informou a comunicação do artista ao Notícias da TV.

Por estar bem após o susto, o irmão de Luciano Camargo fez uma publicação em seu Instagram logo após receber alta para dar mais detalhes do episódio. Segundo ele, o incômodo no peito aconteceu no domingo (11). “Saiu uma notícia do Brasil inteiro agora há pouco falando da minha saúde. A gente não ia falar nada porque é uma coisa corriqueira, vamos dizer assim. Eu faço check-up todo ano. Faço check-up geral de tudo que está acontecendo.

Domingo de manhã, eu tive uma indisposição. Tive uma dor no peito e me assustei muito com a dor”, iniciou. “Fui para o hospital para fazer exames preliminares. Acusou que eu estava com alguma coisinha errada em alguma coronária, em alguma veia que vai até o coração. Não é a veia do coração”, continuou.

Inicialmente, o compositor fez exames no Hospital Israelita Albert Einstein, mas foi levado por seu médico pessoal para o Sírio Libanês para o cateterismo. “Como meu médico é do Sírio Libanês, ele me trouxe para cá correndo.Imediatamente, fiz um procedimento chamado cateterismo, que é o procedimento que entra na veia e vai até onde está a suspeita de algum problema”, explicou.