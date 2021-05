Zeca do PT deve ser candidato em 2022 caso haja unanimidade entre o partido

O ex-governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, deve concorrer ao cargo de governador nas eleições 2022, se o partido aprovar o nome. Zeca que já foi eleito chefe do Executivo estadual em 1998 e reeleito em 2002 pode retomar a participação na política de Mato Grosso do Sul. “Estou à disposição desse projeto e se [o partido] precisar de um nome para disputar o governo. Eu tenho uma pesquisa que chegou as minhas mãos, onde mostra indicativos

para o André [Puccinelli] e que eu estou encostado nele em segundo lugar. Isso demonstra que o povo tem saudades dos oito anos do nosso governo e

das políticas de inclusão social, em especial os mais pobres.

O servidor público tem saudades da valorização feita em nosso governo, os produtores rurais têm saudades da recuperação de estradas vicinais para ter qualidade em transportar os produtos e os comerciantes têm saudades da época que trabalhava em paz.” Zeca aguarda também uma definição final do PT nacional sobre a possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. “Temos condições de construir um projeto

amplo aqui no Estado com capacidade de retomar o governo para ser popular e democrático. Evidentemente isso vai ter repercussão nos estados. O Lula sabe que sozinho não ganha eleição. E eu acho absolutamente certa a articulação dele com os setores do centro, democrático e liberais que são capazes de ajudar no processo eleitoral, que seja o mais amplo e positivo possível para recuperar o Brasil.”

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital