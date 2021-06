Ximbinha nega ter sido preso com drogas e armas de fogo em Belém

Nesta terça-feira (1), começou a circular na imprensa e nas redes sociais que o músico Ximbinha, de 47 anos, teria sido preso na região metropolitana de Belém com drogas e armas de fogo.

De acordo com informações do site ‘UOL’, Ximbinha, ex-marido da cantora Joelma e ex-Calypso, teria sido levado pela Polícia Militar para uma delegacia para esclarecimentos.

Ximbinha decidiu usar as redes sociais para rebater a informações de que teria sido preso e disse que estava na casa dele e se assustou com as informações.