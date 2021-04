Vovô do crime: polícia captura homem condenado por homicídio e roubo de gado

Um homem de 63 anos que cumpria pena por homicídio e estava foragido da justiça foi preso durante a operação “Arbitrium”, deflagrada pelos policiais penais da UMMVE (Unidade de Monitoramento Virtual Estadual de Corumbá), na última sexta-feira (16).

A prisão aconteceu em uma casa, no Guanã, parte alta da cidade. O autor descumpriu determinações do regime de monitoramento eletrônico ao qual cumpria pena pelo crime de homicídio, com condenação de 13 anos e 08 meses de reclusão.

O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, e posteriormente, para o Presídio Masculino de Corumbá, ficando à disposição da Justiça.

O crime

O crime ocorreu em novembro de 2015 no Assentamento 72, município de Ladário, onde o homem e seu filho, amarraram, agrediram e asfixiaram a vítima, puxando-a pelo pescoço com uma corda por mais de 50 metros. O assassinato aconteceu porque a vítima iria delatar furto de gado que teria sido realizado por eles naquela região.