VOTAÇÃO: entidades de assistência social cadastrada vão receber cestas básicas

Depois de cadastrar entidades, a Câmara Municipal de Campo Grande divulga o link para votação das entidades de assistência social que desejam receber as cestas básicas arrecadas entre servidores, vereadores e colaboradores da Casa de Leis.

Começou a votação para as entidades nesta sexta-feira (21) e se encerra às 17h de segunda-feira (24), com a divulgação oficial do resultado programada para terça-feira (25). O sistema permite apenas um voto por IP, não sendo possível uma mesma pessoa votar várias vezes. Para facilitar a votação, as entidades foram organizadas em ordem alfabética e ganharam uma numeração para facilitar a localização.

Respeitada a ordem de classificação, da mais votada para a menos votada, as dez primeiras colocadas receberão, respectivamente, 100 (cem), 80 (oitenta), 60 (sessenta), 40 (quarenta), 20 (vinte), 20 (vinte), 20 (vinte), 20 (vinte), 20 (vinte) e 20 (vinte) cestas. Ao todo, inscreveram-se noventa e nove entidades.

Contato – Em caso de dúvidas, entre em contato com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande, através do telefone (67) 3316-1658 das 8h às 12h (de segunda à sexta-feira).

Confira a lista de instituições:

1- ABRAPEC- Associação Brasileira de Assistência a Pessoas com Câncer

2- AFIM- Associação Redentorista Filhos de Maria

3- AMAPE – Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian

4- AMDEFMS – Associação de Mulheres com Deficiência de Mato Grosso do Sul

5- AMUS -Associação de Mulheres Unidas e Solidárias – Conjunto Habitacional União I e II

6- AREC – Associação Beneficente dos Renais Crônicos de MS

7- Assistência Espírita e Promoção Social Amália Domingos Soler

8- Associação Familiar da Comunidade Negra São Jõao Batista

9- Associação Amigos de Maria

10- Associação Anandamóyi

11- Associação ATO: Amparar, Transformar e Orientar de Assistência Social

12- Associação Camille Flammarion

13- Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande

14- Associação Criança Feliz em MS

15- Associação Crianças do Brasil em Campo Grande

16- Associação das Famílias de Rotarianos

17- Associação de Apoio a População em Situação de Rua São Francisco de Assis

18- Associação de Apoio de Pacientes com Câncer (Amigos do Chitão)

19- Associação de Apoio Social Clínica da Alma MS

20- Associação de Mães e Mulheres do Assentamento Estrela Campo Grande

21- Associação de Moradores Arnaldo Estevão de Figueiredo II

22- Associação de Moradores do Bairro Tarsila do Amaral

23- Associação de Moradores do Jardim Campo Nobre

24- Associação De Moradores do Jardim Ouro Preto

25- Associação de Moradores do Jardim São Conrado

26- Associação de Moradores Indígena do Jardim Noroeste

27- Associação de Pais e Amigos da Creche e Pré Escola Flamingos

28- Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande MS – AMA

29- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande/MS – Centro de Educação Especial Girassol – CEDEG/APAE

30- Associação de Reabilitação Parceiros da Vida- Esquadrão da Vida

31- Associação de Recuperação e Reinserção Social Libertar

32- Associação Escola Clínica Santa Teresinha

33- Associação Haitianno-Brasileira

34- Associação Instituto de Reabilitação Betesda

35- Associação Juliano Varela

36- Associação Lar do Pequeno Assis

37- Associação Ministério Salva Vidas

38- Associação Movimento Mãe Águia de Combate à Violência Cometida Contra Crianças e Adolescentes

39- Associação Nova criatura

40- Associação Renasce a Esperança

41- Associação Viver Natural

42- Associação Amor Pela Vida – Um Gesto de Amor

43- Associação dos Moradores Vila Dr. Jair Garcia

44- Associação Assistencial Horizonte

45- ATIVA/MS

46- CADRI- Comunidade Terapêutica

47- Casa da Criança Peniel

48- Casa de Maria

49- Casa de Passagem Resgate

50- Casa do Aconchego para Idosos – ILPI

51- CEAB – Centro Espírita Aprendizes do Bem

52- Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier

53- Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA

54- Centro Especializado para Idosos – ILPI

55- Centro Espírita Fraternidade Luz no Caminho

56- Centro Espirita Obreiros do Bem

57- Clube de Mães Moreninha III

58- COMTAPS

59- Comunidade Cristã Caminho da Recuperação

60- Comunidade Espírita Amor e Caridade

61- Conselho Comunitário de Segurança do bairro Nova Lima e Região

62- FESMACT – Federação Sul- Matogrossense de Comunidades Terapêuticas

63- Fraternidade Despertar

64- Fundação Manoel de Barros – FMB

65- GRESAR Obras Sociais Ação Humanitária

66- Grupo Espírita Oficina do Amor

67- IAM – Instituto Ação Missionária

68- IAPPEC – Instituto de Apoio e Proteção a Pesquisa, Educação e Cultura

69- Igreja Assembleia de Deus MS Portal da Lagoa

70- Instituição MAGMA

71- Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável Centro Oeste – IBISS|CO

72- Instituto Causadores da Alegria

73- Instituto Criança na Casa de Deus

74- Instituto da Misericórdia Sicut Pater

75- Instituto de Desenvolvimento Evangélico – IDE

76- Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural “Maná do Céu Para os Povos”

77- Instituto Eurípedes Barsanulfo

78- Instituto Semear Mais Com Cristo

79- Instituto Social Alecrim

80- Lar São Francisco de Assis

81- Ministério Bíblico da Fé

82- Movimento de Apoio Social Campo- Grandense – MASC

83- Movimento em Defesa da Vida / Núcleo Assistencial Ramatis

84- Obras Sociais Caridade: O Caminho

85- Obras Sociais da Sociedade Espírita Allan Kardec

86- Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Anália Franco

87- Ong Estrela do Amanhã

88- Pastoral Social Paróquia Cristo Bom Pastor de Campo Grande

89- Projeto Ação Comunitária

90- Projeto Jaboque

91- Projeto Som e Vida

92- Projeto Sonho de Criança

93- Projeto Transformar

94- Recanto da Criança

95- SEBEM – Sociedade Espírita Bezerra de Menezes

96- Sistema Integrado de Economia Solidária – CONSSOL

97- TADEP – Templo de Adoração Deus Prove

98- Templo de Oliban do Amanhecer

99- União dos Escoteiros do Brasil

Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal