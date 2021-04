Vorax e paiN Gaming decidem título do CBLoL no domingo

Campeão assegura vaga no Mid-Season Invitational em maio, na Islândia

Domingo (18) é dia de decisão do título do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), o primeiro da temporada de 2021. A partir das 13h (horário de Brasília), as equipes Vorax e paiN Gaming se enfrentam, em melhor de cinco jogos.

A competição será de forma remota, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O vencedor fatura uma vaga no Mid-Season Invitional (MSI) de LoL, que será disputado presencialmente na Islândia, entre os dias 6 e 22 de maio.

A paiN Gaming traz um elenco formado inteiramente por jogadores experientes em decisões do CBLoL. Só Felipe “BrTT” Gonçalves já soma nove participações em finais do campeonato, com cinco títulos, dois deles conquistados na paiN Gaming, em 2013 e 2015 (segunda etapa). Em 2019, ele ainda foi campeão pelo Flamengo no split de 2019 ao lado de Robo e Luci, que hoje são companheiros de time na atual equipe.

O único jogador ainda sem título é Marcos “CarioK” Santos. Na segunda etapa de 2020, ele foi vice-campeão pela paiN Gaming, que foi derrotada pela INTZ na grande final.

Do lado da Vorax, apenas dois jogadores já alcançaram uma decisão de CBLoL: Pedro “Matsukaze” Gama, vice-campeão pela paiN Gaming no segundo split de 2017; e Willyan “Wos” Bonpam, que ficou com o segundo lugar pela INTZ na segunda etapa de 2016. Para os outros três jogadores (fNB, Yampi e Krastyel), a emoção de jogar uma decisão do CBLoL será inédita.

(Com informações da Agência Brasil)