VITÓRIA: João Matheus consegue cadeira e mãe faz homenagem a profissionais

Depois de muitas rifas e auxílios por meio de pix e transferências bancárias, a solidariedade venceu. João Matheus conquistou ainda mais alegria em sua vida e Lisa em breve estará o acomodando. Sua mãe, Maria Lia, enalteceu os verdadeiros heróis – profissionais que cuidam do filho – em um par de órteses conquistado pelo poder de cuidar do próximo.

Com alegria, Maria, informou na noite desta quinta-feira (29), “Comprei! Contando de amanhã são 45 dias úteis para chegar a cadeira do modelo Lisa”. No domingo (23), as medidas foram feitas e a homenagem pensada aos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e a enfermeira. Pessoas que acompanham João Mateus há anos. “Eles estão sempre nos apoiando e buscando o melhor, são nossos verdadeiros heróis”, se emociona Maria Lia.

Ela conta que João Matheus faz todas as terapias feliz e sorridente porque ama seus profissionais. Mas, não foi tão fácil pedir a cadeira porque o preço do orçamento inicial de 12 mil reais mudou por causa da inflação do dólar. Bateu um desânimo mas foi temporário. “Fiquei muito desanimada, sabe?!, mas aí pensei: Poxa! Pra quem não tinha nada, não vai ser um aumento que vai me desanimar”, refletiu.

A cadeira do modelo Lisa está sendo muito aguardada para Maria Lia passear em segurança com João Matheus, mas ele vem de outro país e demora.

órteses conquistadas

As orteses das mãos custaram R$ 280, 00 cada e as dos pés sairam por mil reais. “Tiro muitas fotos do João Matheus. Registro todos seus momentos, o sorriso contagiante dele me dá força”, destaca a mãe, Maria Lia. Os registro fotográficos também servem de orientação para ver o quanto João entorta seus membros, coluna e resto do corpo. “Me dói a alma”, confessa a mãe.

Maria Lia conta que João Mateus cresce demais, a cada 6 a, 8 meses tudo do garoto precisa ser trocado. “Uma vez, somente uma vez, questionei a Deus porque criança com tantas necessidades não poderiam ser filhos de alguém com mais condições. E Deus me respondeu que crianças especiais só precisam de amor, porque tendo amor damos jeito pra tudo”, revela Maria.

tanta gente empenhada

A crossfit Pantaneiros é parceira da cross shop que doou uma quantia em produtos para incentivar a venda das rifas e também as venderam. A mãe de João Matheus, Maria Lia, agradece o empenho de tanta gente e afirma que João Matheus parece estar sempre muito feliz. Ela lembra que não sabe como deu conta. Porém, tudo compensa. “Meu filho ama passear. Há muitos anos luto pra comprar essa cadeira para melhorar a qualidade destes passeios, mas passeio com ele de carro, no colo, sempre damos jeito”, frisa.

Desde seu nascimento prematuro até agora, aos nove anos, João Matheus precisa de ainda mais atenção da mãe. Ele nasceu de prematuridade extrema aos 5 meses de idade, 870 gramas 33 centímetros, com paralisia cerebral 4, encefalopatia crônica não evolutiva, microcefalia, cardiopatia, retinopatia, disfagia moderada e deficiência visual. A mãe, Maria Lia, faz crossfit e o pessoal do Crossfit Pantaneiros a ajuda. A iniciativa de fazer algo para arrecadar dinheiro foi deles e até agora já conseguiram seis mil reais. Era apenas para ajudar na entrada da cadeira: 3 mil reais. Mas, agora já passa dos seis mil reis.

primeiro filho

“Foi muito difícil, primeiro filho e muitas questões pra lidar e sozinha. Muita gente achava que eu exagerava e não era tudo isso. Então, fui pro meu canto com ele, e comecei a ir atrás do melhor pra ele”, revela. Para Lia, o pensamento tem que ser otimista. “Sempre penso: se Deus confiou em mim a vida do meu filho sabe que dou conta. A vida é de fases e todas passam”, avalia.

Com a garra dessa mãe, João Matheus mostrou ser um milagre. “Quando fui atrás do diagnóstico do meu filho em São Paulo, o médico me disse que se vivesse até os 7 anos era muito e me mandou eu engolir o choro porque não tinha jeito”, pontuou. Com esta “acolhida”, Maria Lia ficou ainda mais próxima do filho. “Antes dos 7 anos do meu filho, eu não saia sem ele pra nada porque tinha medo de perdê-lo a qualquer momento e não estar perto”, revelou.

Assim, Maria Lia, avalia que foram muitas batalhas e muitos milagres, mas que sempre aceitou o filho do jeito dele. “Amo ser mãe. Minha vida depois dele é outra. Aprendi outros valores e não trocaria por nada no mundo. Deus sabe todas as coisas”, conclui.