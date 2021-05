Vítimas do trânsito em Campo Grande aumentam no mês de conscientização

Apenas nos primeiros 15 dias de maio um aumento de 28% em relação a 2020

Atualmente o número de pacientes vítimas de acidente de trânsito que dão entrada na urgência emergência do Pronto-socorro da Santa Casa, representa cerca de 80% dos atendimentos em politraumatizados, de acordo com o hospital.

Este mês, além de ser conhecido como o mês das mães, das noivas, dos trabalhadores, também é nomeado de “Maio Amarelo”, na qual as autoridades de área criam campanhas anualmente para sensibilizar e conscientizar sobre os acidentes de trânsito. Apenas nos primeiros 15 dias de maio, a Santa Casa registrou o aumento de 28% nos números de atendimentos, levando em consideração que em 2020 houveram 223 pacientes e em 2021, foram 287.

O médico coordenador do Núcleo Interno de Regulação (NIR) da Santa Casa, Dr. Fabiano Cançado, explica que a entrada desse perfil de paciente na instituição envolve uma grande equipe para dar atenção ao caso, e que muitos deles poderiam ser evitáveis.

“80% da nossa demanda no trauma está relacionada a ocorrências no trânsito. São pacientes das mais variadas situações, e que em muitos casos, demanda avaliação de três especialidades no mínimo. Além disso, esses pacientes ocupam mais leitos no hospital, e por questões que muitas das vezes poderiam ser evitadas”, comentou.

Especialidades como ortopedia e neurocirurgia, são as mais requisitadas nestes casos, mas de acordo com a complexidade, outras também são incluídas no atendimento como no caso das cirurgias geral, plástica, vascular e também bucomaxilofacial. O ranking de pacientes com envolvimento no trânsito, seja na Capital quanto no interior do Estado, é liderado por motociclistas, que somam quase 59% do total dos atendimentos em maio, que são 287 pacientes nos primeiros 15 dias do mês.