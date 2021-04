Homem reage a assalto e leva facada no centro da cidade; suspeito é preso

Durante a madrugada, um rapaz, de 28 anos, levou uma facada no pescoço durante uma tentativa de assalto por volta de 00h nesta quinta-feira (22), na rua Joaquim Nabuco, no bairro Amambaí, região próxima ao centro de Campo Grande. O suspeito do crime foi encontrado na região da antiga rodoviária e levado para a delegacia, onde apresentou outra versão do caso.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima foi abordada pelo assaltante, um homem de 43 anos, que estava armado com uma faca anunciou o assalto logo em seguida. Na sequência, a vítima se recusou a entregar uma quantidade de dinheiro, não infomada, e os dois começaram a brigar, momento que o autor deu uma facada no pescoço da vítima.

O socorro foi acionado e quando chegou no local, encontrou a vítima acordada. O rapaz ferido foi levada para o Pronto Socorro da Santa Casa e posteriormente transferido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, com quadro de saúde estável.

Em seguida, a Polícia Militar passou a fazer buscas pela região antiga rodoviária e encontraram o autor. Aos policiais, ele alegou que a vítima batia em todos que passavam pela aquela rua e que jogou a faca no córrego da rua Ernesto Geisel.

Ele foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.