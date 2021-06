Vítima de atentado na fronteira morre no hospital em Ponta Porã

Das quatro pessoas feridas a tiro em um atentado na noite deste sábado (26) na região central de Aral Moreira, um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Jeferson tinha apenas 18 anos, foi socorrido, e faleceu no hospital.

De acordo com informações policiais, todos estavam em frente a uma distribuidora de bebidas conhecida como “Conveniência do Gordinho”, quando um motociclista passou atirando contra eles com uma pistola.

As vítimas foram identificadas como Alessandra Cavalcante Pereira, 25, Sadi Fernando Folmer, 50, e Vitor Hugo Alves de Mattos, 26.

Todos foram socorridos por populares e encaminhados para o hospital do município, mas posteriormente transferidos para o Hospital Regional de Ponta Porã.

As motivações e autoria do atentado são sendo investigadas pela polícia.