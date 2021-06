Visitas em unidades penais permanecem suspensas até dia 13 de julho

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) prorrogou a suspensão de visitas presenciais em unidades penais até o dia 13 de julho. O novo prazo foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (29).

A portaria é válida para unidades penais de regime fechado, semiaberto, aberto e casa do albergado de Campo Grande e do interior. As visitas sociais virtuais continuam sendo uma alternativa para manter o vínculo afetivo e familiar, em tempos de calamidade pública.

A prorrogação é uma forma de garantir maior proteção não só aos internos e servidores, como também aos familiares dos detentos e à sociedade como um todo. (Com assessoria)