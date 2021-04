Visagismo: seus óculos combinam com o seu rosto?

Técnicas como colorismo, estilos e gostos pessoais são levados em consideração na hora de fazer a melhor escolha

Sabia que para todo rosto existe um modelo de óculos perfeito? A dúvida na hora de escolher o melhor formato e qual a cor de lente é mais adequada sempre surgem na hora da compra. Para ajudar acabar com essas questões, o visagismo surgiu e há anos, auxilia a criar uma imagem pessoal de acordo com as características físicas e emocionais de cada pessoa.

O consultor de estilo e visagista da Oculum, Hugo Cabral, explica que o visagismo é a arte de harmonização de elementos físicos com produtos e acessórios, utilizando-se de técnicas que levam em consideração: formatação do rosto, colorismo, estilos e gostos pessoais, sempre buscando auxiliar no processo de escolha do cliente.

“No caso dos óculos, o visagismo percebe a necessidade do cliente, avalia suas características e ainda considera questões técnicas, especialmente na escolha dos óculos de grau.

Segundo o visagismo, os formatos dos rosto se harmonizam com os opostos dos modelos dos óculos. Por exemplo, rostos quadrados, deve dar preferência a modelos de óculos redondos, e vice e versa. Hugo revela que não existe uma cor harmônica para todos os formatos, já que cada pessoa tem um grupo de coloração que melhor se identificam. “A dica aqui é dividir as cores em dois grupos: cores quentes (mais fortes, mais vívidas) e frias (cores mais neutras e sóbrias)”, aconselha.

O visagista explica que a tonalidade da pele também deve interferir na escolha seguindo o princípio básico do visagismo: os opostos se atraem. “Peles mais escuras tendem a harmonizar melhor com cores claras e o contrário também acontece”, revela.

Hugo esclarece que a necessidade de graduação deve influenciar na escolha das armações. “Basicamente, quanto maior a necessidade de grau, mais espessas e densas serão as lentes corretivas, logo, os modelos devem ser mais leves em relação aos materiais e menores de tamanhos”, elucida.

A avaliação de um consultor óptico para a escolha dos óculos ideais se inicia na análise da prescrição médica. “Existe uma condição ocular denomina astigmatismo que não se recomenda óculos muito curvados, pois podem causar distorção na acuidade visual e até estado de desconforto e tontura. Mas essa análise deve ser feita caso a caso”, orienta.

A maior tendência do momento são os óculos com materiais translúcidos, onde a luz atravessa o material, podendo ser cristal (transparente), ou com alguma cor. Em relação a formatos, as novas coleções trazem óculos oversize, de tamanhos grandes.

Óculos de sol

Os óculos de sol, inicialmente, tinham o objetivo único de proteger os olhos da claridade e dos raios do sol. Atualmente eles passaram a acompanhar o look e a serem parte importante na composição do visual e do estilo de uma pessoa, afinal cada modelo de óculos de sol passa uma “imagem” da pessoa.

Não existe modelo certo na hora de escolher seu óculos de sol. Segundo o visagista é importante optar por um que te faça sentir bem, mas é preciso cuidado na hora da escolha, para não sobrecarregar a imagem. “O melhor modelo é o que lhe deixa segura ao usar. Mas, se só tiver um óculos para uso contínuo, opte por modelos com cores e formatos mais clássicos. Cansam menos a autoimagem”.

De acordo com o especialista, as lentes com espelhamento forte saíram um pouco de moda, cedendo espaço para as lentes com espalhamento mais suave e coloração degradê. “Definitivamente, os óculos maiores acompanham a tendência das armações também maiores e são os queridinhos do momento. Quanto as lentes, a tendência são as mais claras.

Escolha os óculos certo para as crianças

O ideal pra crianças são óculos cujo material apresente flexibilidade e resistência. Outra dica é a utilização de correntinha nos óculos infantis para evitar perdas.

“Criança adora óculos com personagens infantis e cores mais fortes. Ao contrário do que se pensa, as crianças não dão tanto trabalho para usar os óculos, elas até gostam. A questão é mais a retirada dos óculos para práticas esportivas, o que acaba ocasionando em perda”, expõe.

O consultor de estilo e visagismo estará atendendo com hora marcada gratuitamente até a próxima quinta-feira (6), na Oculum Campo Grande, que fica no primeiro piso do Shopping Campo Grande. Para agendamento, é necessário entrar em contato, pelo WhatsApp, no número (67) 99196-4272

Bruna Marques*