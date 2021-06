Virgínia Fonseca revela vontade de engravidar pela 2ª vez em 2022: ‘Depois do carnaval’

Virgínia Fonseca afirmou que não pretende esperar muito tempo para aumentar a família com Zé Felipe. A mãe de Maria Alice, nascida no último dia 30 e que já fez sua primeira visita ao avô paterno, Leonardo, tocou no assunto ao responder perguntas de seus seguidores no Instagram Stories, no final da noite desta segunda-feira (7). “Pretendo engravidar ano que vem, depois do carnaval”, apontou a americana, que se relaciona com o sertanejo há quase um ano.

Em 2022, os dias de folia começam em 25 de fevereiro (sexta-feira) e vão até 1º de março (terça-feira). “Se Deus quiser, ano que vem vamos ter carnaval. Então é curtir o carnaval e depois quietar de novo por 9 meses”, disparou, arrancando risos de Zé Felipe, um dos seis filhos do intérprete de “Água de Coco”.

Outro seguidor quis saber se Maria Alice, protagonista de um ensaio newborn, é calma. “Só fica nervosa quando está com fome ou quando está suja”, explicou Virgínia, que relatou pausa no sangramento cinco dias após o nascimento da primeira filha. A youtuber revelou ainda que não se pesou após ter se tornado mãe e que sente um pouco de dor na hora da amamentação. “Só quando ela pega o peito. E isso em um primeiro momento. Ou não sinto mais dor ou acostumo”, disse.