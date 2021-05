Violonista faz projeto para música erudita ganhar interesse de leigos

O projeto “Aprendendo a Ouvir Música”, do violonista Evandro Dutra, já terminou, mas permanece no ar. Ele quer muito dar continuidade ao projeto. Evandro entona que este trabalho foi uma mistura de experiências com uma vontade de fazer com que a música erudita Clássica ou até o repertório popular chegasse de uma forma mais interessante ao leigo. Os cinco episódios somados chegam a aproximadamente 1500 visualizações. Veja aqui e veja o canal do artista.

“Às vezes as pessoas me falam que não gostam de música clássica ou instrumental, por não ter escutado, ou às vezes por não saber algo a respeito, então pensei em fazer um projeto para despertar esse interesse, ou auxiliar com algo a mais para quem já gostava mas queria conhecer mais”, contrasta.

Mudando de notas, o artista revela que a vontade de continuar a fazer o projeto também vem da repercussão positiva. “Tenho interesse em dar continuidade, mas para isso preciso de apoio até porque existe uma equipe, tempo de estudo e pesquisa para cada programa. Sobre isso o projeto já está escrito e será apresentado às secretarias de cultura e se não conseguir tentarei apoio privado”, reforça Evandro.

Para ele, a ideia de programas onlines são interessantes por chegar a mais pessoas e também gerar um material educativo cultural para serem aproveitados em aulas. “Se fosse presencial não chegariam a atingir essa quantidade de pessoas”, pontua. O projeto tem o objetivo geral de ser um entretenimento informativo com performances comentadas para ajudar os ouvintes a compreenderem melhor a música. Desta forma o projeto pretende despertar o interesse neste estilo musical, mostrar a quantidade e qualidade tanto de artistas quanto de conteúdo sobre música erudita e populares.

O projeto teve recursos da Lei Aldir Blanc captado pelo município de São Gabriel do Oeste.

Programas no ar

O programa 1 aborda uma questão um pouco polêmica e muitas vezes duvidosa com tema: clássico ou popular?, mencionado alguns conceitos e aplicação do termo com alguns exemplos de música brasileira que se encaixem nos dois contextos. Assista clicando aqui.

O programa 2, faz um panorama das influências da música portuguesa herdada por alguns compositores, até a popularização destes gêneros – Do período colonial às Serestas. Assista clicando aqui.

Com o desejo ou consequência de uma nacionalização alguns compositores procuraram no Brasil formas de representação dessa identidade na música, e tiveram como fonte principal o folclore, tema do Programa 3: Nacionalismo. Assista clicando aqui.

Com um tema totalmente brasileiro o programa 4 fala sobre os gêneros de Choro e Samba. Assista clicando aqui https://youtu.be/qw2bLP0L0dc

Para finalizar o último programa Regional traz um pouco de nossa música e influências, contando com a participação do professor e pesquisador Evandro Higa. Assista clicando aqui.